Тбилиси, , 14:06 — REGNUM Конфликт между представителями азербайджанской диаспоры и сванами, который вылился в беспорядки в городе Дманиси (Квемо-Картли, Грузия), пытались раздуть искусственно. Об этом, как передаёт 19 мая агентство «ИнтерпрессНьюс», заявил журналистам глава отдела по связям с общественностью Грузинской православной церкви (ГПЦ), протоиерей Андрий Джагмаидзе.

«Когда мы прибыли на место и поговорили с людьми, то стало совершенно ясно, какая-то внешняя сила пытается раздуть конфликт до более крупных масштабов. Было бы очень прискорбно, если бы мы не смогли вовремя предотвратить такие тенденции», — сказал официальный представитель ГПЦ.

Протоиерей отказался высказать предположения, кому могло потребоваться обострять ситуацию в Дманиси. Он сказал, что сделал выводы из-за того, что возникшее у участников конфликта возбуждение якобы не соответствовало сложившимся там устоям.

Напомним, 16 мая в Дманиси около 40 человек напали на владельцев продуктового магазина, являющихся азербайджанцами. Потерпевшие заявили, что нападавшими якобы были сваны. 17 мая представители азербайджанской диаспоры вышли толпой, угрожая проживающим в городе беженцам из Сванетии. Сваны также собрались толпой и между сторонами произошло несколько стычек.

По данным МВД Грузии, в город стали съезжаться группы мужчин из Рустави и Тбилиси. Есть пострадавшие, в том числе правоохранители и представители СМИ. К вечеру 17 мая стороны удалось примирить.

Читайте ранее в этом сюжете: Массовые драки в Грузии могли перерасти в межэтнический конфликт – муфтий