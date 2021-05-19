Москва, , 14:02 — REGNUM На сегодняшний день российская сторона пока не получила официальную информацию о том, что США не будут вводить санкции против главы компании — оператора «Северного потока — 2» Nord Stream 2 AG Матиаса Варнига. Об этом 19 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

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«Пока рано говорить о каких-то официальных планах», — подчеркнул представитель Кремля.

Он напомнил, что пока речь идёт «об обезличенных публикациях, поэтому это вряд ли можно все-таки воспринимать как сигнал».

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«Хотя сам факт появления именно таких публикация сам по себе достаточно позитивен, — добавил Песков. — Это говорит гораздо лучше, чем читать информацию о том, что грядут новые санкции».

Как сообщало ИА REGNUM, портал Axios со ссылкой на источники сообщил, что администрация США планирует отказаться от новых санкций в отношении компании Nord Stream 2 AG и его исполнительного директора Маттиаса Варнига.