Екатеринбург, , 14:07 — REGNUM В посёлке Полевой (Свердловская область) рядом с Челябинским трактом загорелся лес, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе регионального главка МЧС.

Площадь возгорания — 0,5 га, уточнили в ведомстве. Посёлок находится в пригородной части Екатеринбурга.

Огонь тушат пожарные вместе с работниками «Авиалесохраны». Тушение пожара проходит с помощью рацевых огнетушителей. Спасатели прокладывают минерализованную полосу, чтобы быстро локализовать огонь.

В тушении пожара участвуют 12 человек и четыре единицы техники (шесть человек и две единицы техники — от МЧС).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в полиции допустили, что к пожару в садовом товариществе «Луч» (Екатеринбург) могли быть причастны дети.

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