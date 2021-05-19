Ярославль, , 13:59 — REGNUM В Ярославле подконтрольный мэрии города «Городской телеканал» снял с эфира развлекательную программу «Вечерний фрэш» после выхода сюжета о возможности абитуриентам из России отправиться на учёбу в вузы США. Об этом в Facebook рассказал автор программы Сергей Муканов.

Фрагмент телепрограммы «Вечерний фрэш»

Рубрика об учёбе в различных странах мира выходила в программе в течение года. Однако сюжет о том, как учатся в американских вузах, не понравился ректору Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова Александру Русакову.

«Прекрасная реклама для школьников на ГТ поступления школьников в вузы США! Спасибо, коллеги за просвещение!», — написал 11 мая в социальной сети Facebook ректор вуза Александр Русаков.

Пост вызвал дискуссию — одни говорили о том, что российские школьники должны учиться только в России, другие ратовали за все возможности для образования. Некоторые пользователи соцсетей возмутились, что про учёбу за рубежом рассказывают на подконтрольном мэрии телеканале. Один из пользователей потребовал взять ситуацию на «заметку контрразведке». Дальше, по словам автора программы, ситуация стала развиваться неожиданно.

«Я не знаю доподлинно, как развивались события, но итогом стало сперва снятие с размещения повтора сюжета, а потом и отказ в размещении всей программы «Вечерний фреш» на Городском телеканале». Договор у нас, кстати, до конца года, но кого это волнует, да? Мы исправно платили за размещение своих сюжетов в бюджет телеканала 6 лет, старались сделать ярославское телевидение живым и интересным. Почему же это произошло? Точно не знаю. Могу только предполагать: перестраховка, как бы чего не вышло и т.д. И всё же надо различать, где угроза национальной безопасности, а где телешоу «Вечерний Ургант», — написал в Facebook автор программы Сергей Муканов.

Муканов не является сотрудником телеканала, а арендует эфирное время. Как пояснил он сам, все программы перед эфиром просматривал штатный юрист телеканала. Никаких претензий к сюжету об учёба в США юрист не предъявил, они появились лишь после дискуссии в социальных сетях.

В мэрии Ярославля, которая владеет контрольным пакетом акций телеканала, заявили, что не давали распоряжения снимать программу с эфира.

«У телеканала с Мукановым свои коммерческие отношения, мэрия не имеет к данному вопросу никакого отношения», — сообщили в мэрии города.

Отрицают политическую подоплёку и в самом «Городском телеканале».

«Это наши внутренние дела, редакционная политика. Тут никакого криминала нет, просто неинтересно стало размещать эту программу. Всё упирается в экономическую целесообразность», — цитирует 76.ru генерального директора «Городского телеканала» Сергея Гончарова.

В беседе с корреспондентом ИА REGNUM ректор Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова Александр Русаков сказал, что не требовал закрывать телепередачу, а лишь «выразил своё мнение» в социальной сети.

Впрочем, отказ телеканала не привёл к закрытию проекта как такового. По словам Муканова, «Вечерний фрэш» продолжит выходить на интернет-площадках, где его смотрела большая часть аудитории.