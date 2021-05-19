В Ярославле закрыли телешоу после сюжета об обучении в США
Ярославль, 19 мая, 2021, 13:59 — ИА Регнум. В Ярославле подконтрольный мэрии города «Городской телеканал» снял с эфира развлекательную программу «Вечерний фреш» после выхода сюжета о возможности абитуриентам из России отправиться на учёбу в вузы США. Об этом в Facebook рассказал автор программы Сергей Муканов.
Рубрика об учёбе в различных странах мира выходила в программе в течение года. Однако сюжет о том, как учатся в американских вузах, не понравился ректору Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова Александру Русакову.
Пост вызвал дискуссию — одни говорили о том, что российские школьники должны учиться только в России, другие ратовали за все возможности для образования. Некоторые пользователи соцсетей возмутились, что про учёбу за рубежом рассказывают на подконтрольном мэрии телеканале. Один из пользователей потребовал взять ситуацию на «заметку контрразведке». Дальше, по словам автора программы, ситуация стала развиваться неожиданно.
Муканов не является сотрудником телеканала, а арендует эфирное время. Как пояснил он сам, все программы перед эфиром просматривал штатный юрист телеканала. Никаких претензий к сюжету об учёба в США юрист не предъявил, они появились лишь после дискуссии в социальных сетях.
В мэрии Ярославля, которая владеет контрольным пакетом акций телеканала, заявили, что не давали распоряжения снимать программу с эфира.
Отрицают политическую подоплёку и в самом «Городском телеканале».
В беседе с корреспондентом ИА REGNUM ректор Ярославского государственного университета им. П.Г. Демидова Александр Русаков сказал, что не требовал закрывать телепередачу, а лишь «выразил своё мнение» в социальной сети.
Впрочем, отказ телеканала не привёл к закрытию проекта как такового. По словам Муканова, «Вечерний фреш» продолжит выходить на интернет-площадках, где его смотрела большая часть аудитории.