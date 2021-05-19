Барановичи, Белоруссия, , 13:58 — REGNUM В результате крушения под Барановичами военного самолета Як-130 ВВС Белоруссии погибли оба летчика. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба белорусского минобороны.

«Под Барановичами потерпел крушение военный самолет Лидской штурмовой авиабазы Як-130. При выполнении учебно-тренировочного полета экипаж обнаружил техническую неисправность», — говорится в сообщении.

Также в нем указывается, что члены экипажа самолета проявили мужество и героизм, стремясь увести самолет от населенного пункта, и затем, убедившись, что траектория падения самолета находится вне жилых домов, пилоты катапультировались.

«К сожалению, оба летчика погибли. Полет выполняли командир звена учебно-боевой эскадрильи майор Ничипорчик Андрей Владимирович и лейтенант Куканенко Никита Борисович — летчик звена учебно-боевой эскадрильи», — уточняется в сообщении.

Кроме того, подчёркивается, что других жертв и разрушений в результате трагического инцидента нет и добавляется, что на место падения самолета выехала комиссия минобороны во главе с заместителем министра обороны республики по вооружению.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что самолет Як-130 ВВС Белоруссии потерпел крушение в Барановичах.