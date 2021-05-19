Лондон, , 14:58 — REGNUM Принцесса Беатрис, внучка королевы Елизаветы II, беременна. Информация об этом была опубликована 19 мая в официальном Instagram-аккаунте королевской семьи.

https://www.instagram.com/p/CPDH9NkHc_x/

«Её Королевское Высочество принцесса Беатрис и г-н Эдоардо Мапелли Моцци рады сообщить, что осенью этого года они ждут ребенка. Королева была проинформирована, и обе семьи рады этой новости», — говорится в подписи к фотографии. Также уточняется, что снимок пары был сделан в день свадьбы принцессы Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци.

ИА REGNUM напоминает, что принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци сообщили о помолвке в августе 2019 года. А уже в июле 2020 году пара тайно поженилась.

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