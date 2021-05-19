Токио, , 13:53 — REGNUM Видеоигра Grisaia: Phantom Trigger 06 выйдет на консоли Nintendo Switch летом 2021 года. Об этом 19 мая сообщил портал Gematsu.

Студия Prototype отметила, что игра будет выполнена в жанре визуальной новеллы с последовательным сюжетом без ответвлений. Разработчики напомнили, что над проектом будут работать известные фанатам франшизы художник Акио Ватанабе и Рюта Фудзисаки.

Напомним, старт франшизе дала эротическая визуальная новелла The Fruit of Grisaia, релиз которой состоялся в феврале 2011 года, впоследствии на её основе были выпущены манга, аниме-сериал и несколько полнометражных картин. Оригинальный фильм «Грисайя: Призрачный курок» вышел на экраны 15 марта 2019 года.

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