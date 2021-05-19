Ташкент, , 13:52 — REGNUM В Узбекистане планируют увеличить размер штрафа за продажу просроченных продуктов. Об этом сообщили в пресс-службе агентства по защите прав потребителей при антимонопольном комитете республики.

Согласно законопроекту, который находится на рассмотрении в парламенте, штраф планируется увеличить до 50 базовых расчетных величин (БРВ), или 12,25 млн сумов ($1159).

В настоящее время размер штрафа для граждан составляет 3−10 БРВ ($70−232), для должностных лиц — 7−10 БРВ ($162−232). Таким образом, размер штрафа планируют увеличить в пять раз.

В агентств отметили, что в Казахстане реализация просроченной продукции ведет к административной ответственности. Размер штрафа составляет от 600 тыс. до 4 млн тенге ($1407−9382).