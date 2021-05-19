Москва, , 13:50 — REGNUM Неожиданный разворот Джо Байдена в сторону Европы и отчасти России по поводу строительства «Северного потока — 2» можно объяснить тем, что американский президент заинтересован как можно скорее провести встречу с президентом РФ Владимиром Путиным, заявила корреспонденту ИА REGNUM заместитель руководителя ИАЦ «Альпари» Наталья Мильчакова.

«А встреча гораздо важнее Байдену, чем Путину, потому что Байдену, занимающему должность президента США менее полугода, очень важно восстановить отношения США и Ирана, которые только начали налаживаться при Обаме, как впоследствии были снова сильно испорчены при Трампе новыми санкциями, и в том числе нефтяным эмбарго со стороны США.

Поэтому любые новые антироссийские санкции для Байдена сегодня не на повестке дня, а если речь идёт о санкциях против «Северного потока — 2», то последние рискуют превратиться из антироссийских ещё и в антиевропейские.

Можно обратить внимание на то, что оператор проекта Nord Stream 2 зарегистрирован в Швейцарии — политически нейтральной стране, не входящей ни в какие военные, политические и экономические блоки.

Таким образом, введение санкций против швейцарской компании грозит ухудшению отношений США даже с такой политически нейтральной страной, как Швейцария.

И дело не только в том, что Швейцария теоретически может запретить американским олигархам хранить деньги в своих банках, дело ещё и в том, что в качестве наиболее вероятной страны, в которой должна пройти встреча Путина и Байдена, называется именно Швейцария.

А если администрация Байдена испортит отношения со Швейцарией, это может стать поводом для властей этой страны отказать в проведении такой встречи на своей территории.

В свою очередь санкции против главы Nord Stream 2, гражданина ФРГ Маттиаса Варнига, могли бы означать ухудшение отношений США с Германией и, возможно, с Евросоюзом, и привести к ответным санкциям ЕС против, скорее всего, крупного американского бизнеса.

Ранее мы писали, что могущество США всегда было основано на мощи их экономики и ВПК, а также на силе доллара. Возможное ухудшение отношений Европы и США может вызвать такие нежелательные последствия США, как дедолларизация международной торговли.

Ведь не случайно в Европейском центральном банке всё активнее призывают запустить проект «цифрового евро». Но после того, как встреча состоится, и администрация Байдена получит свои политические дивиденды (либо президент США вернётся с этих переговоров ни с чем), антироссийские настроения в США вновь могут одержать победу над здравым смыслом.

Скорее всего, администрация Байдена вновь продолжит вводить санкции против «Северного потока — 2». России в этой ситуации расслабляться рано, да и Европе тоже.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден, несмотря на то, что его администрация упорно называет «Северный поток — 2» плохой сделкой для Европы, вдруг сдал назад и собирается вывести из-под санкций оператора проекта Nord Stream 2 и руководителя компании-оператора Маттиаса Варнига.

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