Грозный, , 13:50 — REGNUM В Чечне будет создано специализированное медучреждение для оказания помощи людям, получившим ожоги. Первый ожоговый центр планируется открыть на базе Клинической больницы №4 города Грозного, сообщил министр здравоохранения Эльхан Сулейманов.

По его словам, ранее в этом медучреждении работало ожоговое отделение. История его создания восходит к 1966 году. В нем было развернуто всего 45 коек, в том числе половина детских. В случае серьезной ситуации маленьких пациентов направляли в реанимации Республиканской детской клинической больницы имени Е. П Глинки и детской клинической больницы №2.

Теперь принято решение об открытии специального ожогового центра на базе Клинической больницы №4, в котором будет значительно увеличен коечный фонд, а также созданы реанимационное и приёмно-диагностическое отделения.