Брюссель, , 13:52 — REGNUM Европейский союз ожидает, что Украина проведёт «надлежащую правовую процедуру» в отношении депутата Верховной рады Украины, председателя партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора Медведчука. Об этом заявил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано 19 мая, сообщает ТАСС.

«Мы надеемся, что Украина обеспечит надлежащую правовую процедуру в ходе продолжающегося разбирательства», — сказал чиновник, комментируя обвинения Медведчука в госизмене, а также решение поместить его под круглосуточный домашний арест.

Отметим, адвокаты Виктора Медведчука обжаловали решение о круглосуточном домашнем аресте политика.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее депутат Верховной рады Украины от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин обвинил суд в блокировании процедуры рассмотрения апелляции.

Читайте ранее в этом сюжете: Адвокаты Медведчука внесли апелляцию на решение о его домашнем аресте