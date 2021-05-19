Ростов-на-Дону, , 13:48 — REGNUM В Ростове-на-Дону специалисты проверяют информацию о сбросе сточных вод в реку Темерник, сообщается на сайте городской администрации.

В настоящее время инспекторы провели комиссионное обследование на улице Лиловой. Проверка по вопросу загрязнения реки Темерник сточными водами, сбрасываемыми после очистных сооружений канализации ООО «КЭСК», продолжается, уточнили в мэрии.

За нарушение требований правил благоустройства предусмотрена ответственность.

ИА REGNUM напоминает, что губернатор Ростовской области Василий Голубев пообещал найти виновных в загрязнении реки Темерник. По его словам, о благоустройстве прибрежной зоны и очистке самой реки Темерник в течение четырёх-пяти лет не может быть и речи, если каждый не будет бережно относиться к окружающей среде.

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