Тбилиси, , 13:48 — REGNUM Полузащитник «Рубина» и сборной Грузии Хвича Кварацхелия покинет казанский клуб и перейдёт в клуб не из России. Об этом 19 мая заявил отец футболиста Бадри Кварацхелия порталу Sportall.ge.

«Я могу на сто процентов заверить вас, что Хвича точно покинет «Рубин» этим летом», — сказал Кварацхелия.

Он добавил, что пока не будет говорить о том, в какую команду перейдёт футболист, поскольку идут переговоры с разными клубами.

«Хочу заверить всех грузин, что мой сын не останется в России», — заявил Кварацхелия.

Ранее сообщалось, что интерес к Кварацхелии проявляют такие клубы, как «Ювентус», «Бавария», «Аталанта», «Милан», «Лидс Юнайтед» и «Аякс».