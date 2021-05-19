Сеул, , 13:50 — REGNUM Во второй половине дня 19 мая глава Южной Кореи Мун Чжэ Ин отправится с визитом в США. Об этом сообщает Maeil Business Newspaper со ссылкой на свои источники.

Известно, официальная программа визита начнётся утром 20 мая с посещения Арлингтонского национального кладбища.

Встреча с президентом США Джо Байденом запланирована на 21 мая на вторую половину дня (по местному времени). Ожидается, что в ходе встречи лидеры двух стран обсудят американскую политику в отношении КНДР, укрепление сотрудничества в сфере полупроводников и аккумуляторов.

Мун Чжэ Ин также планирует посетить завод южнокорейской компании SK Innovation в Атланте.