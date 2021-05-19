Страсбург, Франция, 19 мая 2021, 13:46 — REGNUM Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс выразил надежду в ближайшее время посетить Санкт-Петербург.
Обращаясь к заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву, Дамс выразил надежду, что «в будущем у нас будет возможность повстречаться лично».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил 19 мая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума заявил, что антироссийские санкции и абсурдные обвинения от западных стран негативно влияют не только на ныне живущих.