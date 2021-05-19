Страсбург, Франция, , 13:46 — REGNUM Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс выразил надежду в ближайшее время посетить Санкт-Петербург.

«Мне очень хотелось бы лично приехать в Санкт-Петербург. Это город, который я хорошо знаю и который люблю», — сказал он во время пленарного заседания Петербургского международного юридического онлайн-форума «9 ¾: вакцинация правом».

Обращаясь к заместителю председателя Совета безопасности РФ Дмитрию Медведеву, Дамс выразил надежду, что «в будущем у нас будет возможность повстречаться лично».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил 19 мая на пленарном заседании Петербургского международного юридического онлайн-форума заявил, что антироссийские санкции и абсурдные обвинения от западных стран негативно влияют не только на ныне живущих.