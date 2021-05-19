Берлин, , 13:46 — REGNUM В сети появились снимки тестовых испытаний электрического Mercedes-AMG EQS. Фотографии автомобиля размещены на сайте Motor1.

Сфотографировать прототип удалось недалеко от трассы Нюрбургринг, когда он выезжал из штаб-квартиры AMG. Стоит отметить, что автомобиль покрыт меньшим камуфляжем, чем тестовые мулы на более ранних шпионских снимках.

Внешне AMG EQS не сильно отличается от актуальной модели EQS, премьера которой прошла ранее. Судя по фото, автопроизводитель оснастил Mercedes-AMG EQS карбон-керамическими тормозами и фирменными желтыми тормозными суппортами AMG.

Ожидается, что максимальная мощность электромобиля составит более 600 л. с. (898 Нм). Привод у авто будет 4×4.

На авторынке новый электрокар появится в продаже не раньше весны 2022 года.

Напомним, в 2022 году компания BMW намерена представить лимитированную серию кроссовера X5 на водородных топливных элементах. Автопроизводитель уже подписал соглашение с Toyota, направленное на разработку водородных автомобилей.

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