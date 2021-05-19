Сухум, , 13:48 — REGNUM Представители общественной организации ветеранов Отечественной войны народа Абхазии 1992 — 1993 годов «Аруаа» 19 мая в ходе конференции призвали президента Абхазии Аслана Бжанию уйти в отставку. Об этом сообщает «Нужная газета».

По данным журналистов, в пресс-конференции участвовали глава «Аруаа» Темур Гулия, а также члены высшего совета ветеранской организации. Они обвинили Бжанию в том, что он якобы наносит «непоправимый ущерб» национальной безопасности и другим сферам деятельности государства.

Гулия заявил о требованиях «Аруаа» к «президенту, пришедшему к власти в результате государственного переворота, уйти добровольно в отставку». Также он призывал парламент принять закон об импичменте.

«Это волевое решение позволит Аслану Бжании остаться в истории страны человеком, который ради спокойствия и сохранения государства отказался от должности президента», — сказал Гулия.

Напомним, представители оппозиции обвиняют Бжанию в намерении сделать уступки Грузии из-за его заявлений, что необходимо организовать торговые отношения между грузинскими и азербайджанскими предпринимателями.