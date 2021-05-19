Пекин, , 13:49 — REGNUM С предложением создать на глобальном уровне более открытую систему энергетического управления выступил председатель КНР Си Цзиньпин. Он заявил об этом 19 мая во время церемонии начала строительства энергоблоков на двух российско-китайских АЭС.

«Необходимо поспособствовать формированию более справедливой, более открытой глобальной системы глобального энергетического управления», — сказал председатель КНР.

Также он отметил, что для всех стран мира является общей задачей противодействие изменениям климата.

«Китай и Россия в качестве ответственных держав должны поспособствовать реализации еще большего числа низкоуглеродных проектов», — подчеркнул Си Цзиньпин.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент России Владимир Путин вместе с председателем КНР Си Цзиньпином приняли участие в формате онлайн в торжественной церемонии по случаю начала строительства новых энергоблоков российского дизайна на двух АЭС в Китае.