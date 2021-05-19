Уфа, , 13:44 — REGNUM Кандидатура правозащитника Михаила Закомалдина внесена в госсобрание Башкирии для назначения на должность Уполномоченного по правам человека в республике. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба государственного собрания региона.

«В соответствии с Конституцией республики кандидатура на эту ответственную должность была представлена парламенту главой Башкирии Радием Хабировым», — приводит пресс-служба слова председателя госсобрания Константина Толкачева.

Отмечается, что Михаил Закомалдин является правозащитником и руководителем с большим опытом работы в системе органов внутренних дел РФ. Так, с 2011 года он работал на посту министра внутренних дел по Башкирии, а в последние годы занимал должность Главного федерального инспектора по региону.

«Процедура согласования предусмотрена законодательством. Кандидатура Михаила Закомалдина будет направлена на согласование Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации Татьяне Москальковой. В случае получения положительного ответа из Москвы Государственное Собрание рассмотрит вопрос о назначении Михаила Закомалдина на должность Уполномоченного на пленарном заседании», — пояснил Толкачев.