Элиста, , 13:40 — REGNUM Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с долгами по заработной плате на предприятиях «ЕвроСибОйл»,"Комсомольскнефть» и «Автоспецсервис» в Калмыкии. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Председатель СКР потребовал доклад от руководителя следственного управления СКР по Республике Калмыкия о ходе расследования уголовных дел по данным фактам. Известно, что получить зарплату работники компаний не могут уже на протяжении длительного времени. В настоящее время ведётся расследование.

ИА REGNUM сообщало, что сложная ситуация сложилась вокруг компании «ЕвроСибОйл» — некогда «Калмынефть». Предприятие превратилась в рассадник коррупции, отмечают власти. Также дальнейшая бесконтрольная деятельность компании может спровоцировать экологическую катастрофу.

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