Москва, , 13:38 — REGNUM В Кремле внимательно следят за развитием ситуации в палестино-израильском конфликте и со всем миром разделяют крайнюю обеспокоенность в связи с новым обострением. Об этом 19 мая заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Он добавил, что российская сторона предпринимает «посильные инициативы» для налаживания контактов и ведения переговоров между сторонами.«Предлагается и наша территория для прямых контактов, [предпринимаются] усилия в рамках квартета», — пояснил официальный представитель Кремля.

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Песков добавил, что Россия призывает стороны палестино-израильского конфликта к максимальной сдержанности в высказываниях и заявлениях.

«Мы сейчас, естественно, призываем стороны конфликта — Израиль и Палестину — к сдержанности и считаем, что все стороны должны быть чрезвычайно сдержаны в своих заявлениях, высказываниях, дабы не подливать масла в огонь», — отметил Песков.

Как сообщало ИА REGNUM, с 10 мая ХАМАС и Израиль не прекращают обмениваться ракетными ударами. В Армии обороны Израиля заявили, что за время обострения конфликта между Палестиной и Израилем из сектора Газа по израильской территории было выпущено 3150 ракет, погибли по меньшей мере десять человек, сотни пострадали.

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Напомним, тема ближневосточного урегулирования станет одной из главных на встрече главы МИД РФ Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена 19 мая в Исландии.