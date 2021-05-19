Сеул, , 13:57 — REGNUM В кимчи импортированного в Южную Корею из Китая обнаружены бактерии, вызывающие пищевые отравления. Об этом сообщает The Korea Times со ссылкой на представителей Управления по контролю качества продуктов и лекарств Южной Кореи.

Согласно опубликованным данным, в 15 из 289 видах кимчи, импортированных из Китая и проходивших таможенное оформление с 12 марта по 7 мая, были обнаружены бактерии иерсиния энтероколитика (Yersinia enterocolitica), вызывающие пищевые отравления.

Кроме того, в двух из четырёх видов квашеной капусты также был обнаружен консервант дегидроацетат натрия, запрещённый в Южной Корее.

Известно, что проверка продукции была проведена после того, как в сети появился видеоролик, а также фотографии антисанитарии на китайских фабриках.

Отмечается, что позднее Управление по контролю качества продуктов и лекарств намерено провести проверку продукции китайских компаний, в случае повторного импорта.

Кимчи — блюдо корейской кухни, представляющее собой остро приправленные квашеные овощи, в первую очередь, пекинскую капусту.