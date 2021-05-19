Москва, , 13:36 — REGNUM Посол Индонезии в Российской Федерации Жозе Таварес сделал заявление о случаях заражения коронавирусом в России, сообщает Kompas.

Посол заявил, что даже несмотря на то, что Россия является одной из стран с большим количеством случаев заболевания COVID-19, жители по-прежнему неосторожно применяют протоколы здравоохранения и не надевают защитные маски в общественных местах.

«Мы считаем, что индонезийский народ должен придерживаться программы здравоохранения и следовать государственной программе вакцинации», — заявил Жозе Таварес.

По словам посла Индонезии, независимое агентство провело опрос, согласно которому 62% граждан России не готовы к вакцинации, 26% готовы прививаться и 56% не боятся заразиться коронавирусом.