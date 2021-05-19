Набережные Челны, Татария, , 13:48 — REGNUM В отношении 42-летней жительницы города Набережные Челны возбуждено уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ («Истязание»), ст. 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»). Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Татарии.

Подозреваемая, по версии следствия, в январе-апреле текущего года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, систематически наносила побои малолетнему сыну 2008 года рождения. Установлено также, что обязанности по воспитанию мальчика исполняла старшая, совершеннолетняя сестра, которая и сообщила об истязании ребенка в полицию. Семья, как выяснилось, состоит на профилактическом учете.

В рамках расследования уголовного дела устанавливаются все обстоятельства случившегося. Будет дана правовая оценка действиям сотрудников соцслужб, не обеспечивших безопасные условия проживания мальчика в семье. Расследование уголовного дела продолжается.

ИА REGNUM напоминает, о семье из деревни в Ужурском районе рассказали 10 марта на федеральном телеканале. Сообщалось, что 37-летняя женщина злоупотребляет алкоголем и систематически избивает своих детей. На иждивении у нее находятся трое несовершеннолетних детей и один малолетний ребёнок.

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