Вашингтон, , 14:57 — REGNUM Обслуживающий персонал бывших супругов Ким Кардашьян и Канье Уэста подал на них в суд. Об этом сообщило издание Peopletalk.

По данным издания, помощники звёзд недовольны условиями работы и хамским отношением. Они требуют от Уэста и Кардашьян компенсации за причинённый моральный ущерб.

Ранее Канье Уэст поделился подробностями совместной жизни с Ким Кардашьян. Он назвал её «худшей женой» и сообщил, что модель обращалась с ним «как с грязью».

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