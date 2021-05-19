Санкт-Петербург, , 13:37 — REGNUM В Санкт-Петербурге задержали экс-главу Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Дениса Шабурова, об этом 19 мая корреспонденту ИА REGNUM сообщил источник в правоохранительных органах.

«Денис Шабуров задержан», — подтвердил источник.

Напомним, с июня 2020 года вместо Дениса Шабурова Фонд капремонта Петербурга возглавил Петр Погребняк. После чего Контрольно-счетная палата Петербурга (КСП) начала проверку того, как Фонд использует бюджетные средства.

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В результате КСП нашла многочисленные нарушения использования средств бюджета города этой некоммерческой организацией. В их числе в отчёте палаты называлось необоснованное выписывание премий сотрудникам Фонда, неэффективные расходы и низкое качество капремонта многоквартирных жилых домов.

Добавим, что Шабуров возглавлял фонд на протяжении пяти лет.

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