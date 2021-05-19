Брюссель, , 13:39 — REGNUM Въезд на территорию Евросоюза разрешат полностью вакцинированным от коронавируса туристам. Об этом договорились представители государств содружества, сообщает 19 мая агентство France-Presse со ссылкой на источники в ЕС.

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Предполагается, что въезд после полной вакцинации разрешат из стран, которые не входят в ЕС, но соответствуют определённым критериям. Принятие такой инициативы должно запустить восстановление туристической индустрии в Европе.

Ожидается, что открытие границ и сертификаты вакцинации станут основными темами экстренного саммита глав государств и правительств Евросоюза 25 мая.

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