Шиловский район, , 13:36 — REGNUM Тело молодого человека 2004 года рождения обнаружено в озере Инякино Шиловского района Рязанской области. По предварительным данным, подросток решил искупаться, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 19 мая в пресс-службе регионального управления МЧС.

Сообщение о пропаже 17-летнего рязанца поступило в дежурную службу 18 мая в 17:26. На берегу озера спасатели обнаружили вещи молодого человека, а в 19:12 его тело было поднято из воды. Обстоятельства гибели и причина смерти подростка устанавливаются.

Купальный сезон начнётся в Рязанской области 1 июня, в регионе планируется открыть 48 пляжей.