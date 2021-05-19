Москва, , 13:31 — REGNUM Инцидент с резкими словами президента США Джо Байдена в адрес президента РФ Владимира Путина не имеет столь уж большого значения в контексте подготовки к возможной встрече лидеров в июне. Об этом пресс-секретарь главы Российского государства Дмитрий Песков сообщил 19 мая журналистам.

Представителя Кремля спросили, готов ли Путин забыть, что ранее в интервью Байден назвал его «убийцей», и возможно ли обсуждение на саммите подобных высказываний. Песков ответил, что тот инцидент — не главное, речь сейчас идёт о стратегической стабильности, потому что это касается всего мира и беспокоит весь мир.

«И наши двусторонние отношения. Вот это главные темы, которые на повестке дня», — сказал Песков.

Читайте также: Байден должен поменять курс США до встречи с Путиным — National Interest