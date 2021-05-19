Прага, 19 мая, 2021, 13:30 — ИА Регнум. Для многих в ЧехииМилош Земанслужит моральным ориентиром, а его позиция — свидетельством того, что культурная норма в современной жизни сохраняется, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в среду, 19 мая, комментируя высказывания президента Чехии.

Kremlin.ru Милош Земан

Как сообщалось ранее, Земан извинился перед Сербией за бомбардировки Югославии в 1999 году. В тот период Чехия уже была членом НАТО и на сербскую дружбу, неоднократно проявляемую на деле, «ответила бомбардировкой», отметил он.

« Президент Чехии совершил благородный поступок. Он человек культуры, и его стремление покаяться, освободиться от вины за преступление понятно, а воздушное нападение НАТО на Сербию, приведшее к многочисленным жертвам среди мирных жителей, — это было именно военное преступление. Более того, по своей сути — уничтожение мирных жителей ради достижения политических целей — это был акт государственного терроризма.

Этим совместным преступлением натовцы «повязали», тут жаргон преступного мира более чем уместен, все страны, участвовавшие в первой волне продвижения НАТО на восток. Другими преступлениями повязали тех, кто был инкорпорирован в НАТО в 2004 году.

Эта причастность к преступлениям сняла с тех, кто в них участвовал, многие, если не все, моральные ограничения. Наиболее характерно это сегодня проявляется в вопросе о сохранении памяти о советских солдатах, павших на европейской земле в войне с нацизмом, с гитлеровской Германией и её союзниками, но не только. Эта нравственная распущенность присутствует сегодня в политике НАТО и ЕС везде — от «вакцинного апартеида» до согласия с бандеровским террором на Украине.