Нур-Султан, , 13:30 — REGNUM В Казахстане в спортивные секции и кружки ходят 37,5% детей и подростков. Об этом 19 мая заявил заместитель министра культуры и спорта республики Ерлан Кожагапанов на брифинге.

По его словам, в детско-юношеских спортивных школах занимаются 370 тыс. детей, в клубах физической культуры — 190 тыс. человек, в секциях при школах — 965 тыс. детей и подростков.

Замминистра отметил, что в творческих кружках и организациях образования и культуры Казахстана занимаются 1,36 млн детей в возрасте 4−18 лет.

Кожагапанов добавил, что местные органы власти направили 5,041 млрд тенге ($11,8 млн) в рамках подушевого финансирование по линии спорта. По линии культуры предусмотрено 2,518 млрд тенге ($5,91 млн).

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