Москва, , 13:31 — REGNUM Беспилотник Lada Vesta SW перевез несколько сотен медицинских контейнеров по территории Первой Градской больницы им. Н. И. Пирогова в рамках полевых испытаний модели. Об этом сообщили в пресс-центре департамента транспорта Москвы.

За месяц работы отечественный беспилотник сумел перевезти свыше 400 медицинских контейнеров с анализами. При этом пробег автомобиля составил более 120 км.

«По сути, это первое отечественное беспилотное авто, которое выполняет социальные функции, помогая медицинскому персоналу — он перевозит контейнеры с анализами между корпусами», — сообщил директор «Мостранспроекта» Александр Поляков.

Отмечается, что российский беспилотник Lada Vesta SW заменил обслуживающий ранее медицинское учреждение Ford.

Ранее АвтоВАЗ представил модели Lada Vesta, XRAY и XRAY Cross с новой мультимедийной системой EnjoY Pro. Система EnjoY Pro может проецировать изображения со смартфона на восьмидюймовый HD-экран и 3D-стереосистему.

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