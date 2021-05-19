Санкт-Петербург, , 13:32 — REGNUM Петербургский международный аэропорт «Пулково» за первые четыре месяца 2021 года обслужил более 4 млн пассажиров. Об этом 19 мая сообщили в пресс-службе ООО «ВВСС» (управляющая компания аэропорта).

Так, на региональных направлениях обслужено 2,7 млн пассажиров, что на 61% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 46% больше, чем за январь-апрель 2019 года. Самыми востребованными направлениями по России стали: Москва, Сочи, Калининград, Новосибирск, Екатеринбург, Краснодар, Архангельск, Мурманск, Симферополь, Казань.

«На международных направлениях обслужено 275 тысяч пассажиров», — отметили в пресс-службе.

Напомним, что на сегодняшний день из аэропорта «Пулково» авиакомпании выполняю рейсы по таким международным направлениям, как Амстердам (Нидерланды), Варшава (Польша), Рас-эль-Хайма (ОАЭ), Ереван (Армения), Женева и Цюрих (Швейцария), Каир (Египет), Кишинев (Республика Молдова), Ларнака (Кипр), Минск (Белоруссия), Париж (Франция), Прага (Чехия), Рига (Латвия), Тель-Авив (Израиль), Франкфурт-на-Майне (Германия) и Хельсинки (Финляндия).