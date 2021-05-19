Санкт-Петербург, , 13:42 — REGNUM В Петербурге целенаправленно пытаются дискредитировать аудиторов Контрольно-счетной палаты (КСП), которые в 2020 году выявили более трех тысяч различных нарушений на сумму свыше 17,5 млрд рублей. Об этом заявил журналистам 19 мая председатель Заксобрания Петербурга Вячеслав Макаров.

«КСП — не медный пятак, чтобы всем нравиться. Это контрольный орган, который обязан жестко следить за расходованием бюджетных средств и пресекать любые поползновения к нарушениям», — сказал спикер, слова которого приводит пресс-служба Заксобрания.

Принципиальность и честность аудиторов КСП Петербурга, по мнению Макарова, является причиной появления «заказных» материалов в СМИ и социальных сетях.

«Появляются заказные статьи, посты, начинают выдумывать информацию разные телеграмм-каналы. Это за принципиальность аудиторов и их четкий подход к вопросам, связанным с противодействием нецелевому расходованию бюджетных средств», — сказал спикер. Он подчеркнул, что депутаты высоко оценили работу КСП и продолжат работать в тесном сотрудничестве с аудиторами КСП.

По данным, которые представил депутатам председатель КСП Санкт-Петербурга Константин Желудков, за 2020 год палата провела 257 мероприятий, в том числе: 19 контрольных (из них одно — со Счетной палатой РФ), 237 экспертно-аналитических и одно обследование. В результате было выявлено более 3 тыс. нарушений, недостатков и рисков, из которых 135 случаев нецелевого использования бюджетных средств и 125 случаев неэффективного использования бюджетных средств.

По итогам рассмотрения отчетов к дисциплинарной ответственности привлечено 65 должностных лиц. Органами прокуратуры вынесено 27 представлений. Возбуждено два уголовных дела. В 2020 году устранено и принято к сведению более 1,8 тыс. нарушений и недостатков общей суммой свыше 2,5 млрд руб., возвращено в бюджеты разных уровней 5,9 млн руб., выполнено работ на сумму 3,3 млн руб.