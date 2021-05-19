Черкесск, , 13:28 — REGNUM В Карачаево-Черкесии число случаев смерти пациентов от COVID-19 в последние дни мая значительно увеличилось. С начала месяца скончался после осложнений, не перенеся болезнь, уже 31 человек. Общее число случаев летального исхода в регионе достигло 105 человек, сообщили 19 мая в федеральном оперативном штабе.

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Кроме того, в последние недели снизилось число выздоравливающих. Всего с начала мая были выписаны 55 пациентов, в то время как число новых подтвержденных случаев заболевания превысило 200.

Общее число носителей коронавируса в Карачаево-Черкесии за все время пандемии составило 20 295 человек. Из них сумели справиться с болезнью 19 958 пациентов.