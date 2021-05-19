Вашингтон, , 13:27 — REGNUM В сеть выложили видео, в котором сравнивается графика версий игры Days Gone для ПК и консоли PlayStation 5. Ролик был опубликован 19 мая, а YouTube-канале ElAnalistaDeBits.

Стоит отметить, что на PS5 была запущена версия Days Gone для PS4 Pro, работающая в режиме обратной совместимости. Для тестов автор видео использовал ПК, оборудованный видеокартой Nvidia RTX 3080.

На ПК игра запускается в действительном разрешении 4K, тогда как на PS5 используется технология peндepинга пo мeтoду «шаxматнoй дocки» (разреженный рендеринг). В ролике наглядно показана разница дальности прорисовки, плотности растительности, текстур персонажей и т.д.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что ПК-версия Days Gone получила на портале Metacritic 78 баллов из 100, тогда как версии для PS4 Pro пользователи портала дали лишь 71 балл. Релиз Days Gone на ПК состоялся 18 мая 2021 года.

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