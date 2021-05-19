Брюссель, , 13:27 — REGNUM В районе моря Уэдделл от расположенного на южном полюсе планеты Земля материке Антарктида оторвался самый большой в мире айсберг. Об этом 19 мая сообщает Европейское космическое агентство со ссылкой на снимки, которые были получены со спутника наблюдения Sentinel-1.

По последним данным, площадь данного айсберга составляет около 4320 кв. км, что немногим более острова Майорка (Испания).

Также, по данным ученых, получившая обозначение А-76 льдина имеет 170 км в длину и 25 км в ширину. При этом указывается, что данный кусок льда откололся от западной части шельфового ледника Ронне в Антарктиде.

Отметим, 27 февраля стало известно, что от шельфового ледника Бранта в Антарктике откололся айсберг площадью 1270 кв. км.