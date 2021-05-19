Слюдянка, Иркутская область, , 13:24 — REGNUM Работы по созданию полигона твердых коммунальных отходов в Слюдянском районе Иркутской области будут ускорены. Такое поручение дал глава Приангарья Игорь Кобзев. Также были обозначены конкретные сроки окончания строительства данного полигона. Подробности 19 мая сообщает пресс-служба областного правительства.

Глава Иркутской области Игорь Кобзев поручил к 1 сентября 2021 года завершить строительство полигона твердых коммунальных отходов в Слюдянском районе Пресс-служба правительства Иркутской области

Как идет процесс возведения объекта, Игорь Кобзев оценил сегодня в рамках поездки в территорию совместно с руководителем Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светланой Радионовой, которая находится в регионе с рабочим визитом

Полигон находится вправо от федеральной автомобильной дороги Култук-Монды-граница с Монголией, в районе реки Быстрая.

На объекте предстоит выполнить серьезный объем работ. Представитель подрядной организации заверил Светлану Радионову и Игоря Кобзева, что строительство будет завершено 1 сентября 2021 года.

Губернатор поручил установить на территории будущего полигона камеры видеонаблюдения, чтобы можно было отслеживать темпы работ в онлайн-режиме.

«Строительство идет, но пока недостаточно активно. Местным властям необходимо отслеживать график выполнения работ в еженедельном режиме. В июле я приеду сюда еще раз. Проверю, что изменилось. К сентябрю полигон должен быть готов», — подчеркнул Игорь Кобзев.

Светлана Радионова сообщила, что готова приехать на открытие объекта.

Сегодня глава Росприроднадзора и губернатор Иркутской области работают в Байкальске. Задача — оценить состояние объектов накопленного экологического вреда на промплощадке бывшего Байкальского целлюлозно-бумажного комбината.

Напомним, Слюдянский район большей частью расположен в границах Центральной экологической зоны Байкальской природной территории. Сегодня здесь нет санкционированного объекта для размещения отходов. При этом общее расчетное количество ТКО составляет 20 501 тонн в год.

Строительство полигона началось в 2019 году. Его планируемая мощность составляет 60 000 м³ в год, мощность сортировочной станции — 50 000 тонн в год. Стоимость объекта — 316,3 млн рублей в ценах 2018 года. Финансирование предусмотрено в рамках государственной программы Иркутской области «Охрана окружающей среды» на 2019−2024 годы.