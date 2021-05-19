Тюмень, , 13:23 — REGNUM В охваченную огнём природных пожаров Тюменскую область для координации действий сил и средств, а также для контроля за принимаемыми мерами прибыл первый заместитель руководителя МЧС РФ Александр Чуприян. Об этом сообщает региональный оперативный штаб.

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В регионе проводится наращивание сил и средств за счёт прибывающих аэромобильных группировок МЧС России из Пермского края, Курганской и Свердловской областей, Уральского учебного спасательного центра МЧС России и Уральского регионального поисково-спасательного отряда МЧС России — всего 230 спасателей и 30 единиц специальной техники.

Ранее в регион прибыли противопожарные силы из Югры, Ямала, Забайкалья и Хакасии.