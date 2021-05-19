Москва, , 13:23 — REGNUM В Москве работы по строительству станции «Щукинская», которая войдёт в состав МЦД-2, завершены на 90%. Об этом 19 мая сообщил вице-мэр Москвы Андрей Бочкарёв.

«Общая готовность станции составляет 90%, в июне уже планируется открыть ее для пассажиров», — сказал он.

По словам Бочкарёва, на станции будет комфортная пересадка на одноимённую станцию фиолетовой ветки метрополитена. На станции обустроена островная платформа и пассажирский конкорс.

Как сообщало ИА REGNUM, в бюджете Москвы на 2021 год и плановый период предлагается увеличить расходы на на развитие железнодорожной инфраструктуры.

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