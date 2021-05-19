Уфа, , 13:26 — REGNUM Многофункциональный спортивный комплекс могут построить в Башкирии. Об этом 19 мая сообщает пресс-служба республиканского правительства.

Сообщается, что проект строительства данного объекта рассмотрели на совещании в республиканском правительстве. Предполагается, что на реализацию данного проекта нужно будет направить 1,2 млрд рублей.

«Проект позволит претендовать республике на проведение международных спортивных соревнований, будет способствовать популяризации спорта, а также закрепит привлекательность частных инвестиций в социальной сфере. Благодаря его реализации будет создано более 200 рабочих мест», — приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиционной политики Рустама Муратова.

Отмечается, что инициатором возведения данного объекта выступил благотворительный фонд Александра Семака. Проектом предусмотрено создание Академии олимпийского резерва по фигурному катанию, хоккею с шайбой и плаванию. По предварительной информации комплекс планируют строить на Кашкадане.

«Инициатору проекта были предложены несколько вариантов реализации проекта, в том числе на условиях государственно-частного партнерства, при котором будут предложены налоговые льготы, земля без торгов и подготовленная инфраструктура», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.