Пермь, , 13:21 — REGNUM В Перми суд вынес приговор по громкому делу о незаконном массовом сносе гаражей в микрорайоне Разгуляй. Осуждены бывший директор МКУ «Управление капитального строительства Пермского края» и директор частной компании. Первый признан виновным в превышении должностных полномочий, второй — в злоупотреблении полномочиями. ООО «МонтажСтрой-Урал», сообщает пресс-служба краевой прокуратуры.

Установлено, что экс-глава Управления капстроительства незаконно дал указание фирме о сносе гаражей, принадлежащих местным жителям. Директор компании заключил заведомо незаконный договор субподряда, и как лично, так через подчинённых давал указания о сносе объектов. Ранее земельные участки были правомерно предоставлены администрацией Перми под существующие гаражные боксы. Ущерб, нанесенный владельцам гаражей, оценивается в 47 млн рублей. Пострадавшими по делу проходит 141 человек. Уничтожено 117 гаражей, еще 24 — повреждено.

Суд назначил обоим фигурантам уголовного дела условные сроки. Экс-чиновник приговорен к двум годам и четырем месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком три года и лишением права занимать управленческие должности на государственных и муниципальных предприятиях, в учреждениях, организациях в течение двух с половиной лет, директор компании — к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком два года.

Иски пострадавших пермяков о возмещении материального вреда частично рассмотрены и удовлетворены. Оставшиеся заявления будут рассмотрены в порядке гражданского судопроизводства. Приговор не вступил в законную силу.

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