Сочи, Краснодарский край, , 13:21 — REGNUM В Сочи от инвазивных вредителей обработано около 3500 пальм и более 11 гектаров зелёных насаждений, об этом написал в телеграм-канале 19 мая мэр города-курорта Алексей Копайгородский.

«Основными вредителями для растительности курорта являются американская белая бабочка и пальмовый долгоносик. В ходе эксперимента были выработаны эффективные меры борьбы с вредителями. Чтобы исключить возможность завоза новых вредителей, по моему поручению были созданы питомники, где выращивается местный посадочный материал», — уточнил глава города.

Как сообщается, обработка зеленых насаждений проводится преимущественно ночью или ранним утром. Обработке подвергаются не только общественные территории, но и объекты санаторно-курортной отрасли и придомовые территории.

Американская белая бабочка относится к числу опасных карантинных вредителей, она повреждает до 230 видов древесно-кустарниковых и травянистых растений, в том числе плодовые культуры. Пальмовые долгоносики питаются живыми тканями растений, в коре деревьев откладывают личинки. Несмотря на то, что изначально их ареалом обитания была Юго-Восточная Азия, Африка и Полинезия, благодаря человеческому фактору вредитель распространился в Европе, в том числе был завезен в Россию.