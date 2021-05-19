Москва, , 13:21 — REGNUM Госдума в первом чтении приняла законопроект о рекреационной деятельности в заповедниках и национальных парках, передает корреспондент ИА REGNUM 19 мая.

Закрепляются основные принципы осуществления рекреационной деятельности на особо охраняемых природных территориях.

Правительство РФ, органы государственной власти субъектов РФ и органы местного самоуправления наделяются полномочиями устанавливать особенности рекреационной деятельности на особо охраняемых природных территориях и перечни некапитальных строений, сооружений и объектов благоустройства, допускаемых к созданию на особо охраняемых природных территориях.

При этом остаются в силе действующие запреты на осуществление деятельности, которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам национальных парков, в том числе запрет на создание объектов капитального строительства.

В соответствии с действующим законодательством в составе национального парка выделяются рекреационная зона, предназначенная для обеспечения и осуществления рекреационной деятельности, развития физической культуры и спорта, а также размещения объектов туристкой индустрии, музеев и информационных центров. Осуществление рекреационной деятельности также допускается на территории зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации. Зоны, имеющие рекреационное назначение, могут выделяться и в составе природных парков.

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