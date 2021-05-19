Пенза, , 13:46 — REGNUM В Пензенской области в ближайшие 24 часа возможно ухудшение погодных условий.

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По прогнозам метеослужб, в регионе 20 мая местами пройдет гроза, порывы южного ветра при грозе будут достигать до 18м/с. Температура воздуха в ночь на 20 мая составит около +16 градусов, днем — не выше +24.

До 21 мая в большинстве районов Пензенской области ожидается высокая пожарная опасность леса.

Как сообщало ИА REGNUM, жителей Саратовской области предупреждают об усилении ветра и грозе 20 и 21 мая.

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