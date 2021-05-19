Белгород, , 13:21 — REGNUM В Белгородской области 19 мая выявлен 61 носитель коронавируса — на два больше, чем за предыдущие сутки. Общее количество подтверждённых случаев заражения превысило 38 тысяч. Выписан после лечения 31 пациент, скончались от осложнений две женщины. На вакцинацию от COVID-19 поданы ещё 3697 заявок, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Белгородской области зарегистрировано 38 050 случаев заболевания COVID-19. Выздоровели 33 558 человек. Продолжают лечение в стационарах 923 пациента, амбулаторно — 2899 жителей, на самоизоляции находятся 10 243 белгородца. От осложнений при коронавирусе скончались 670 пациентов.

Двукратную вакцинацию от COVID-19 прошли 196 844 добровольца. В целом подали заявки на прививки 263 559 жителей области.