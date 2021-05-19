Барановичи, Белоруссия, , 13:19 — REGNUM Самолет Як-130 ВВС Белоруссии потерпел крушение в Барановичах. Об этом 19 мая сообщает телеграм-канал «ОтВинта. Авиация Беларуси» со ссылкой на источник из военной сферы.

«Як-130 ВВС РБ разбился в Барановичах. По предварительной информации, экипаж до последнего уводил самолёт от жилых домов», — говорится в сообщении.

Также указывается, что экипаж самолета в последний момент смог катапультироваться и один из парашютов был замечен недалеко от места падения самолета.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 мая самолет авиакомпании Air Moldova получил повреждения при посадке в московском аэропорту «Домодедово».