Москва, , 13:17 — REGNUM Россия активно борется с распространением COVID-19 и многое делает для противодействия пандемии, заявил 19 мая премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

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В обращении к участникам Петербургского международного юридического форума (ПМЮФ) председатель правительства напомнил, что коронавирус унёс миллионы жизней и представляет серьёзную угрозу для всего человечества.

«Россия ведет активную деятельность по борьбе с опасной инфекцией, многое делает для противодействия эпидемии», — сказал он.

Мишустин подчеркнул, что именно России одна из первых разработала и внедрила в производство вакцины, приступила к массовой вакцинации наших граждан, благодаря этому удалось улучшить эпидемиологическую обстановку, снизить число заболевших.

Как сообщало ИА REGNUM, в России за истекшие сутки заразились коронавирусом не менее 7920 человек. Больше всего заражений подтвердилось в Москве, Санкт-Петербурге и Подмосковье. За сутки скончались от коронавирусной инфекции 390 человек. Выздоровел 9561 ковид-пациент. С начала пандемии в России суммарно выявили 4 965 676 случаев заражения коронавирусом.