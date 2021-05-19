Саяногорск, Хакасия, , 13:16 — REGNUM В Хакасии следователи начали проверку по факту причинения телесных повреждений новорожденному в родильном отделении Саяногорской больницы рабочего посёлка Майна. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по республике.

Ребёнок родился утром 9 мая. В период послеродового ухода, по данным следствия, медики выполняли процедуры по обогреву, после чего на правой голени младенца были найдены «телесные повреждения, схожие с ожогами». В связи с этим 11 мая его перевели в Республиканский клинический перинатальный центр. К настоящему времени ребёнок находится дома.

«В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего, будет дана оценка действиям медицинских работников, осуществлявших послеродовой уход за новорожденным ребенком в родильном отделении», — отметили в управлении.